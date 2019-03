Pericay critica que el discurs de Picornell "no sigui institucional" i "inclogui una llei que va dividir la Càmera"

Publicado 1/3/2019 18:16:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Balears, Xavier Pericay, ha criticat que el discurs del president del Parlament, Baltasar Picornell, durant el Dia de Balears "no sigui estrictament institucional" que, al seu judici, "ja és habitual" i, així mateix, ha retret que hagi inclòs l'aprovació de la Llei de Camins que, al seu parer, "va dividir la Càmera".

En declaracions als mitjans després de l'acte institucional, Pericay ha sostingut que "no veu per què calia s'elogiés aquesta Llei", ja que, segons ha apuntat "l'ha afegida per ser membre de Podem" i ha afegit que, en aquest sentit, "com a president del Parlament, hauria de deixar de costat tot allò que no està dins de l'àmbit d'un acord". Pericay ha declarat que "és una cosa excessiva" i ha conclòs que ha estat "molt llarg perquè és un discurs de comiat".