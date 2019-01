Pericay recalca que "tots els afiliats" es poden presentar a les primàries de Cs i reafirma sa candidatura al Govern

Publicado 29/1/2019 12:34:44 CET

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha declarat aquest dimarts que "tots els afiliats" del partit es poden presentar a les primàries, ha recalcat que "li sembla bé" que hi hagi més candidats al Govern i ha reiterat la seva intenció de presentar-se com a candidat de Cs al Govern.

Així s'ha expressat Pericay durant una roda de premsa, després de ser preguntat per la possibilitat que Marc Pérez-Ribas, membre de l'agrupació de Cs a Palma, es presenti com candidat al Govern enfront de l'actual portaveu, Xavier Pericay, com va avançar 'Diari de Mallorca'.

En aquest sentit, Pericay ha recordat que la seva formació té aquest divendres el consell general "que aprovarà el reglament de primàries" comuna en tot l'Estat per a les eleccions al Parlament europeu. Així mateix, el portaveu de Cs ha afirmat que aquest dissabte "aprovaran un reglament per a les eleccions autonòmiques, insulars i municipals".

D'altra banda, ha avançat que des de la formació preveuen que el procés de primàries comenci "a mitjan febrer".