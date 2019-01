PGE.- Balears rebrà 152 milions d'inversió real regionalitzable en 2019, un 1,2% del total

Publicado 14/1/2019 14:09:50 CET

Balears rebrà en 2019 un total de 152,03 milions d'euros corresponents a la inversió real de l'Estat a les regions, la qual cosa suposa l'1,2 per cent del total regionalitzable, segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici, consultat per Europa Press.

El projecte dels comptes públics per 2018, que ha estat presentat aquest dilluns per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés dels Diputats, assenyala que la inversió real regionalitzable que rebrà Balears és un 11,45 per cent menor que en 2018, quan es van pressupostar 171,67 milions.