El PI assegura que reorganitzarà Emaya per millorar la neteja a Palma si governa

Publicado 21/5/2019 17:08:03 CET

Melià proposa una 'brigada exprés' per netejar grafitis i recuperar la recollida d'andròmines a domicili

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PI-Proposta per els Illes a l'alcaldia de Palma, Josep Melià, ha assegurat aquest dimarts que, si governa, reorganitzarà l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) de Palma per guanyar eficiència i millorar la neteja a la ciutat.

Així ho ha expressat el candidat en un acte convocat per explicar les seves propostes en matèria de neteja, on el partit ha realitzat una "neteja reivindicativa" a la Plaça de les Columnes.

Melià també ha proposat crear una 'brigada exprés' per eliminar grafitis dels espais públics no habilitats per a aquesta pràctica; així com brigades de manteniment urgent permanents i d'intervenció immediata als espais de titularitat municipal.

També s'ha proposat coordinar la neteja, vigilància i manteniment dels carrers, parcs, jardins, zones verdes i arbrat urbà i centralitzar el sistema d'avisos i resolució d'incidències de neteja, manteniment i recollida d'andròmines en una sola aplicació informàtica, que faciliti la posada en coneixement de les incidències i la seva resolució per part de l'ajuntament. Finalment, ha apostat per recuperar la recollida d'andròmines a domicili.

L'exdiputat ha manifestat que un dels seus principals reptes és "mantenir en les condicions adequades els carrers de Palma i posar fi a la situació de deixadesa actual".