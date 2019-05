El PI es compromet a desenvolupar programes d'atenció a la cronicitat i envelliment saludable

Publicado 13/5/2019 17:53:13 CET

Planteja reconèixer el 100% de la carrera professional a tots els treballadors interins de la sanitat pública

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PI-Proposta per els Illes a la presidència del Govern, Jaume Font, s'ha compromès aquest dilluns a desenvolupar programes d'atenció a la cronicitat, la dependència i l'envelliment saludable, com a mesures "imprescindibles" enfront de l'evolució de la piràmide poblacional.

Així s'ha expressat Font en un acte a Son Dureta en el qual ha estat acompanyat de la número 2 de la formació al Parlament, Lina Pons, on el cap de llista ha promès treballar "per garantir que les persones majors o amb malalties cròniques rebin una atenció propera i adequada".

A més, el PI proposa elaborar un pla específic de recursos intermedis, com a hospitals de dia, destinats a pacients fràgils, amb la finalitat de prevenir la dependència i fomentar l'envelliment saludable; i programes de cures pal·liatives i atenció domiciliària en els processos de final de la vida.

Així mateix, Font ha assegurat que si governa revisarà el mapa d'infraestructures sanitàries per prestar atenció les 24 hores, "el més a prop possible del seu lloc de residència". En aquest apartat, el candidat ha alertat que hi ha municipis amb una forta càrrega poblacional, especialment en els mesos d'estiu, "que només disposen d'unitats bàsiques de salut".

MESURES PER REDUIR LLISTES D'ESPERA

Quant a les llistes d'espera, El PI es proposa impulsar mesures específiques "per aconseguir que cap pacient esperi més de 60 dies per a una consulta o prova diagnòstica o 180 per a una intervenció quirúrgica", tal com estableix el Decret de Garantia de Demora.

En aquesta línia, el partit planteja campanyes de sensibilització i de corresponsabilitat de la població cap a les conseqüències que tenen les incompareixençes a les cites mèdiques per al propi sistema i per a altres malalts.

El PI també s'ha compromès a promoure la lliure elecció d'especialistes en pediatria o ginecologia i a reforçar especialitats com alergologia i geriatria, "que es troben lluny de la ràtio recomanada".

100% DE LA CARRERA PROFESSIONAL ALS INTERINS

Segons Font, aquestes propostes "no seran possibles sense la implicació dels professionals sanitaris", per la qual cosa ha incidit en la necessitat de fomentar mesures de fidelització dels treballadors sanitaris, com el pagament del 100% de la carrera professional als interins de la sanitat pública.

El candidat s'ha compromès a fer extensiu el pagament d'aquest complement salarial a tots els interins -no solament als metges- del sistema públic de salut amb una retroactivitat de quatre anys. "Sabem que aquest pagament implica un importantíssim esforç pressupostari, però no és una altra cosa que reconèixer el dret d'aquests treballadors", ha postil·lat.