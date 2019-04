El PI proposa que els presidents autonòmics siguin membres del Senat

Publicado 9/4/2019 13:05:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PI-Proposta per els Illes (El PI) ha presentat aquest dimarts el seu programa electoral de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i, entre altres mesures, ha proposat que els presidents autonòmics siguin membres del Senat, un nou sistema de finançament que situï Balears "en la mitjana espanyola" i una tarifa plana per a connexions aèries entre illes i a la Península.

Així ha informat la formació a través d'un comunicat en el qual han detallat que els presidents autonòmics haurien de tenir "capacitat d'intervenció" a la Cambra Alta per a fer del Senat l'"autèntica" cambra de representació autonòmica.

D'altra banda, la formació regionalista planteja aconseguir un Règim Especial per a Balears (REB) "de debò" que inclogui el transport de mercaderies "100 per cent finançat" i la compensació del complement salarial de residència per a "pal·liar la falta de professionals qualificats" a Balears.

Respecte a les mesures fiscals, El PI ha proposat l'eliminació de l'impost de successions entre familiars i de l'impost de donacions entre pares i fills. A més, han defensat la reserva "explícita" de contractació pública a Pimes i autònoms, major inversió en dependència.

'LA NOSTRA FORÇA', LEMA DE CAMPANYA

El president del PI i candidat de la formació regionalista al Parlament, Jaume Font, ha presentat aquest dilluns l'eslògan de la campanya del partit de cara a les eleccions generals del 28 d'abril al costat del candidat de la formació al Congrés, Joan Miralles.

Així, 'La nostra força' és el lema triat per la formació ja que, segons ha sostingut Font, vol transmetre el paper dels ciutadans de Balears perquè "situïn al Congrés i al Senat a representants que defensaran solucions per als problemes de Balears que mai s'han atès pels diputats dels grans partits d'àmbit estatal".

Per part seva, Miralles ha sostingut que és "necessària" la presència de diputats o senadors que "no estiguin a les ordres de partits d'àmbit estatal".