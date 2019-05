El PI qualifica de "èxit" el seu resultat als comicis i felicita el PSOE per "guanyar les eleccions"

Publicado 29/4/2019 10:58:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de El PI, Jaume Font, ha qualificat aquest dilluns de "èxit" els resultats del seu partit a les eleccions generals ja que, segons ha explicat, "s'ha aconseguit mantenir els vots respecte a desembre de 2015", quan es van presentar per última vegada als comicis.

"Vull agrair a les gairebé 12.000 persones que a Balears han votat a El PI perquè, encara que hem perdut uns 800 vots, ens hem mantingut", ha explicat en declaracions a Europa Press, al que ha afegit que "el camí és aquest, amb una base que creix i unes eleccions autonòmiques i municipals que vénen i que seran molt diferents a les generals".

Preguntat per la caiguda del PP, Font ha assenyalat que "quan uns pugen, uns altres baixen" i ha insistit que "cal felicitar el PSOE perquè ha guanyat les eleccions". No obstant això, ha destacat que "després d'aquest enfrontament entre l'esquerra i la dreta" a nivell estatal, "ara toca parlar dels problemes quotidians de les persones com és la salut, el transport, l'educació o la recerca", entre altres.