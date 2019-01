El PIB de Balears creixerà un 2,7% en 2019, el segon augment més elevat per CCAA, segons Ceprede

Publicado 14/1/2019 12:36:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Producte Interior Brut (PIB) de Balears creixerà un 2,7 per cent en 2019, el segon major augment per comunitats i superior a la mitjana nacional del 2,4 per cent, segons l'anàlisi mensual del Centre de Predicció Econòmica (Ceprede).

Cepdrede ha realitzat l'anàlisi mensual de diferents indicadors que contextualitzen l'activitat econòmica i del que s'elabora una estimació del creixement regional del Producte Interior Brut per 2019. Les dades mostren una dispersió de creixement d'1,1 punts percentuals de diferència en l'avanç regional, amb quatre regions per sota del 2%.

En aquest sentit, després de l'última incorporació de les dades mensuals, el Centre de Predicció Econòmica assenyala que sis comunitats presentaran un creixement igual o superior a la mitjana nacional (2,4%).

Balears se situa com una de les autonomies més dinàmiques de 2019, únicament per darrere de Múrcia, que registra un avanç previst del 2,9%. Després de Balears, se situen Andalusia (2,6%), Aragó (2,5%), Comunitat Valenciana (2,5%) i Madrid (2,5%). Per sota de la mitjana nacional se situa la resta de regions, amb avanços d'entre l'1,8% i el 2,3%.

Per obtenir les seves prediccions, Ceprede ha tingut en compte quinze indicadors de l'activitat econòmica, com els afiliats a la Seguretat Social, l'IPI, el consum de combustibles, les matriculacions, el comerç exterior o les pernoctacions.