El PIB de Balears va créixer el 2018 un 2,2%, quatre punts per sota de la mitjana estatal

Publicado 29/4/2019 12:28:21 CET

Balears, setena comunitat amb un PIB per càpita més elevat de l'Estat amb 26.764 euros per habitant

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunitat autònoma de les Illes Balears va créixer el 2018 un 2,2 per cent, un percentatge quatre punts per sota de la mitjana estatal que es va situar en el 2,6 per cent, segons la primera estimació de la Comptabilitat Regional d'Espanya publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, Balears va ser la tretzena autonomia amb un major creixement econòmic en l'Estat i, a més, es va situar entre les quinze comunitats amb un PIB per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE), que va ser del 2 per cent el 2018.

D'altra banda, Balears va ser la setena comunitat amb un Producte Interior Brut (PIB) per càpita més elevat de l'Estat, amb 26.764 euros per habitant, situant-se per sobre de la mitjana nacional que el 2018 va ser de 25.854 euros per habitant.

DADES NACIONALS

Respecte a les dades de la resta de l'Estat, la Comunitat de Madrid, Cantàbria i Navarra van ser les autonomies que més van créixer el 2018, amb un augment del 3,7%, del 3,4% i del 3%, respectivament.

Juntament amb aquestes tres comunitats, altres dos més, Castella-la Manxa, amb un creixement del 2,8%; i Galícia, amb un alça del 2,7%, van créixer per sobre de la mitjana nacional, que es va situar en el 2,6% el 2018, d'acord amb l'estadística oficial.

Per contra, els menors creixements del PIB van correspondre a Múrcia, amb un increment de l'1,5%, i a les ciutats autònomes de Ceuta (+1,5%) i Melilla (+1,6%).

Dels 19 territoris regionals d'Espanya, 15 van registrar el passat any creixements del PIB superiors a la mitjana de la UE, que va ser del 2%.

Quant al PIB per càpita, la Comunitat de Madrid va registrar el major PIB nominal per habitant l'any 2018, amb 34.916 euros, seguida per País Basc (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) i Catalunya (30.769 euros), totes elles per sobre de la mitjana nacional (25.854 euros).

L'INE explica que el major creixement del PIB registrat en la Comunitat de Madrid s'explica per una evolució de la branca d'activitat de la construcció més favorable que a la resta d'Espanya, mentre que, per contra, el menor creixement de Múrcia es va veure afectat, fonamentalment, per la menor activitat d'energia, construcció i serveis respecte a la mitjana nacional.

Quant a la resta de comunitats, per sota del creixement del 2,6% per al conjunt d'Espanya es van situar Aragó i Castella i Lleó (+2,5% en ambdós casos); Canàries i Andalusia (+2,4% en ambdós casos); Astúries i Catalunya (+2,3% en ambdós casos); País Basc i Balears (+2,2% en tots dos casos); Comunitat Valenciana (+2,1%) i Extremadura (+2%), totes elles superant o igualant la mitjana de la UE (+2%).

En canvi, les regions de La Rioja (+1,6%), Melilla (+1,6%), Ceuta (+1,5%) i Múrcia (+1,5%) no només van créixer per sota de la mitjana nacional (+2,6%), sinó que també es van quedar per darrere de la mitjana del conjunt de regions de la UE (+2%).

MILLORA DEL PIB PER HABITANT

Quant al PIB per càpita, Espanya va millorar aquesta xifra un 3,2% el passat any, fins als 25.854 euros, per sobre dels 24.275 euros de 2008, abans de l'inici de la crisi econòmica. La Comunitat de Madrid va registrar el major PIB nominal per habitant l'any 2018, amb 34.916 euros, seguida per País Basc (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) i Catalunya (30.769 euros), totes elles per sobre de la mitjana nacional.

També van superar el PIB per habitant d'Espanya les regions d'Aragó (28.640 euros), La Rioja (26.833 euros) i les Illes Balears (26.764 euros).

Per sota de la mitjana nacional, figuren Castella i Lleó (24.397 euros), Cantàbria (23.817 euros), Galícia (23.294 euros), Astúries (23.087 euros), Comunitat Valenciana (22.659 euros), Múrcia (21.134 euros), Canàries (21.031 euros), Castella-la Manxa (20.645 euros) i Ceuta (20.032 euros).

Tancant la taula, amb els menors PIB per càpita apareixen Extremadura (18.174 euros), Melilla (18.482 euros) i Andalusia (19.132 euros). D'aquesta forma, el PIB per habitant d'Extremadura es va situar un 29,7% per sota de la dada nacional, el de Melilla va ser un 28,5% inferior i el d'Andalusia, un 26% menor.

Per contra, la riquesa per habitant de la Comunitat de Madrid va ser un 35,1% superior a la mitjana nacional, la del País Basc, un 31,8% major, i la de Navarra, un 23% més elevat.