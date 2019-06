Pimem considera positiu que Balears mantingui les mateixes xifres d'ocupació que el 2018

Publicado 4/6/2019 13:11:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora, ha valorat positivament el descens de les xifres de l'atur en aquest últim mes de maig respecte al mateix període de temps del passat 2018.

Segons ha informat Pimem en un comunicat, Mora ha assenyalat que "aquest mes de maig reflecteix realment l'estat ocupacional de Balears" i ha destacat que "és positiu que es mantinguin les mateixes xifres d'ocupació que l'any passat".

Les dades aportades pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mostren que Balears ha experimentat un descens de l'atur en un 0,44 per cent interanual en l'últim mes de maig, 171 persones menys.

"Aquesta xifra reflecteix que ens movem amb dades similars a les de 2018. Mantenim una xifra semblant malgrat els efectes negatius externs i per tant hem d'estar contents", ha assegurat Mora.

En aquesta línia, ha detallat que "el Brexit o el ressorgiment d'antigues potències turístiques del mediterrani són algunes d'aquestes externalitats que per norma general influeixen en l'ocupació d'una comunitat".

Per això, Pimem assegura que Balears pot estar "davant una temporada turística similar a la de 2018, si atenem a les xifres d'ocupació". És més, per al representant de Pimem és "important" que Balears continuï sent una comunitat "fomentadora d'ocupació".