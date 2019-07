La piscina de Son Roca tanca temporalment per despreniment d'una placa del fals sostre

Publicado 2/7/2019 16:36:19 CET

Imatge d'arxiu de la piscina municipal de Son Roca, a Palma. AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) ha tancat temporalment la piscina municipal de Son Roca amb motiu del despreniment d'una placa del fals sostre aquest dilluns, un incident que no va provocar danys personals.

Segons ha informat l'IME en un comunicat, aquest dimarts han començat les tasques per substituir la placa, encara que no es pot avançar una data de reobertura fins que no es finalitzin els treballs de reparació, així com la comprovació i completa revisió del sostre a fi de garantir la seguretat dels usuaris.

L'IME ha informat als usuaris del tancament a través de la Web i xarxes socials, i telefònicament als usuaris de la instal·lació.