Podem acorda proposar la reducció del plus per residència de 22.000 a 12.000 euros anuals

Publicado 15/12/2019 19:11:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podem ha acordat després d'una reunió del Consell Ciutadà Autonòmic proposar la reducció de 22.000 a 12.000 euros anuals el plus per residència que cobrarien alts càrrecs del Govern procedents de fora de Balears.

Segons ha informat la formació morada aquest diumenge en un comunicat, la transacció serà presentada 'in vocce' pel grup Unides Podem dimarts que ve, en la sessió plenària on es votaran els Pressupostos de la Comunitat Autònoma.

També proposarà, en aquest sentit, que tota despesa "estigui subordinada a justificació per part dels que perceben aquesta compensació, i al control per part del Govern" i que aquest "s'estengui a les dietes de tots els diputats, que fins ara estaven exempts de justificació".

A més, Podem pretén que es tracti d'una compensació amb "caràcter universal" per a tota persona que no estigui empadronada a Mallorca i continuï mantenint la residència oficial a un altre territori.

En aquest sentit, el partit ha acordat que independentment que s'aprovi o no la transacció 'in vocce', la mesura s'aplicarà als càrrecs de Podem i la diferència, ha assenyalat, "anirà destinada a entitats socials de Balears".

Si bé, en cas de no aprovar-se la transacció proposada en el punt inicial, és a dir, que es rebaixi de 22.000 a 12.000 euros anuals el plus per residència, es redactarà una Proposició No de Llei o la iniciativa pertinent en la qual s'instarà a la modificació del mateix en la Llei de Pressupostos.

Podem ha recordat que el debat sobre el plus per residència ha sorgit d'una esmena a la Llei de Pressupostos de 2020 presentada per la formació MÉS per Menorca i ha insistit que el cobrament d'aquesta compensació "està regulat per Llei des de fa anys" i que "cap formació política havia plantejat fins ara la seva supressió".