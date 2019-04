Podem demana que es reconeguin les malalties professionals de les 'kellys' i que es puguin jubilar als 61 anys

Publicado 25/4/2019 17:49:13 CET

La candidata d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, ha demanat aquest dijous a la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que es reconeguin les malalties professionals a les cambreres de pisos i que aquestes es puguin jubilar als 61 anys.

Així l'hi han plantejat en una trobada que han mantingut amb els hotelers aquest dijous, a els qui els han portat "un missatge important de les 'kellys". Jover ha demanat a la patronal que "adquireixi un compromís amb aquestes illes i un compromís amb els drets laborals dels seus treballadors".

En la mateixa línia, ha recordat que el seu partit va lliurar a la FEHM un decàleg amb mesures per millorar les condicions de les cambreres de pis, que incloïa suggeriments "assumibles" com "substituir potes de llit i mampares per evitar forçaments musculars" i "realitzar el manteniment de les rodes dels carretons perquè sigui més fàcil desplaçar-los".

Per la seva banda, el candidat de Podem al Senat per Balears, Pep Malagrava, ha reclamat que els hotelers "es comprometin" amb la sostenibilitat i el medi ambient. "Si aquest territori es trenca, ells també perdran bona part dels seus beneficis", ha expressat.