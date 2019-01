Podem, MÉS i PI volen que el substitut de Bauzá sigui una persona "de consens" però PP i Cs s'oposen

Publicado 25/1/2019 17:07:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els portaveus parlamentaris de Podem, MÉS per Mallorca i El PI s'han posicionat a favor que el substitut de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá al Senat sigui una persona "de consens", mentre que PP i Cs s'han oposat i han defensat que siguin els 'populars' els que triïn el seu candidat.

D'aquesta manera, el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha explicat que el PP hauria d'"intentar consensuar la substitució del senador" i triar "una persona que tingui el compromís de treballar per Balears als mesos vinents" i que, amb la resta de partits, formi "una veu conjunta que pressioni a Madrid".

En aquesta línia, el president del PI, Jaume Font, ha insistit que la seva formació no pot "obligar el PP" a acceptar la seva proposta de triar un candidat independent, però ha remarcat que "existeix aquesta possibilitat" i que, per això, han enviat una carta al PP demanant "una persona independent".

Per la seva banda, el diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha assenyalat que la seva formació no recolzarà "cap candidat del PP que no sigui consensuat i que no garanteixi la defensa dels interessos de Balears", encara que ha assegurat "respectar el reglament" de la Càmera balear, que "deixa molt clar que és el PP el que ha de proposar el nom".

"EN LA PRÒXIMA LEGISLATURA"

D'altra banda, el portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha explicat que triar un candidat independent "podria tenir sentit de cara a la pròxima legislatura" però "no ara a la fi de legislatura".

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular, Margalida Prohens, ha afirmat que "el reglament del Parlament" els empara i ha assegurat que serà el PP el que "proposi un nom perquè no hi ha lloc al fet que altres partits proposin un nom".

"Proposarem una persona del PP que triïn els òrgans de direcció del partit perquè amb 22.000 afiliats que tenim hi ha persones de sobres que puguin desenvolupar el càrrec en total responsabilitat i professionalitat", ha afegit.

Finalment, la diputada del PSIB María José Camps no ha volgut posicionar-se i ha destacat que correspon al PP fer la proposta del nou candidat substitut de Bauzá segons el recollit en el reglament de la Càmera i en l'Estatut d'Autonomia. "El procediment és aquest i no es pot obviar", ha conclòs.