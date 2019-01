La Policia Local de Sant Antoni interposa 11 denúncies per drogues al dispositiu de la 'Fiesta Flower'

Publicado 13/1/2019 16:47:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni, durant el dispositiu especial organitzat la nit d'aquest dissabte amb motiu de la 'Fiesta Flower' ha interposat 11 denúncies per tinença de drogues i quatre per practicar botelló, a més d'aixecar quatre actes de retirada de tabac a menors.

Segons ha informat la Policia en una nota de premsa, els agents de Sant Antoni van comptar amb la col·laboració de cinc policies tutors dels municipis de Vila, Sant Josep i Santa Eulària gràcies a la línia de cooperació que els ajuntaments mantenen pels esdeveniments festius que mobilitzen una gran quantitat de joves.

Per la seva banda, les patrulles uniformades van interposar ahir altres deu denúncies per botelló i dos per tinença de drogues.

Durant el control de vehicles realitzat es van registrar tres alcoholèmies positives així com un positiu en la prova de drogues.

La Policia també va aixecar una acta per tinença de marihuana i va realitzar un atestat després d'interceptar a un conductor que circulava sense permís.

A aquestes denúncies cal sumar la interposada per incomplir l'ordenança municipal de sorolls en un domicili en el qual el volum de la música era excessiu.