La Policia Nacional ha detingut a sis persones en l'operatiu contra el clan de la 'Jesusa' a Son Banya

17/10/2019

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct.

La Policia Nacional ha detingut sis persones en el poblat Son Banya de 66, 27, 44, 25, 30 i 27 anys, que estan acusats d'un delicte contra la salut pública, en el marc de l'operatiu contra el clan de la 'Jesusa' que es va dur a terme aquest dimecres i que va permetre la desarticulació de dos punts de venda de droga.

Segons han detallat des de la Prefectura Superior de Balears en un comunicat, es tracta d'una organització criminal que es dedicava al tràfic de substàncies estupefaents en aquest poblat.

Aquesta operació, denominada 'Madagascar', ha culminat amb 11 registres domiciliaris entre el poblat de Son Banya i la ciutat de Palma que ha permès desarticular dos punts de venda de cocaïna i haixix.

Així, durant els registres es van poder confiscar 150 grams de cocaïna, uns 140 grams d'haixix, a més 10 quilos de marihuana als domicilis de membres de l'organització, així com 20.000 euros en efectiu.

Així mateix, es van intervenir un total de 10 patinets elèctrics, la procedència dels quals podria ser il·lícita, a l'espera dels resultats de la investigació de la Policia Nacional.

Els detinguts, varis d'ells amb antecedents policials, passaran aquest dijous a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Palma.

Tots ells estarien implicats en la venda, supervisió i manteniment dels majors punts actius de cocaïna del poblat. L'operació no es dóna per tancada i no es descarten noves detencions en els pròxims dies.