La Policia de Sant Antoni denuncia dos locals per vendre alcohol a menors

Publicado 28/1/2019 17:27:42 CET

EIVISSA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha interposat set denúncies per tinença i consum d'estupefaents i dues denúncies contra establiments per vendre alcohol a menors durant l'operatiu desenvolupat coincidint amb la festa de 'La Movida'.

Segons ha informat el Consistori, els agents del torn de nit van interposar quatre denúncies per consum de drogues i una per venda d'alcohol a menors i van identificar i van lliurar a la seva mare a un menor per tinença d'estupefaents.

Ja al torn de matí van detenir un individu que havia ocasionat danys als retrovisors de diferents vehicles estacionats.

Per la seva banda, la unitat de menors va interposar dues denúncies per botellot, tres per consum de drogues i una contra un establiment que venia begudes alcohòliques a menors.

Els policies referents van retirar nou ampolles d'alcohol i van aixecar una acta per consum de tabac.