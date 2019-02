Pons diu que no hi ha "solucions perennes en el temps ni definitives" per controlar els preus del transport insular

Publicado 21/2/2019 12:52:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assenyalat la "dificultat" de "trobar una solució perfecta i perenne en el temps" en relació al control dels preus del transport marítim i aeri a la Península i entre illes a causa de "les variables i els canvis del mercat".

"El món és canviant i la globalització marca el dia a dia amb canvis que es produeixen i que demanen una atenció i una adaptació a la nova realitat. Mai trobarem una solució perfecta perquè ens haurem d'anar adaptant als canvis del mercat", ha explicat durant la Comissió de Turisme d'aquest dijous.

Així mateix, ha recalcat l'interès del Parlament i del Govern a l'hora de "fer tots els esforços possibles per aconseguir millores en la connectivitat de les Illes" i ha insistit que "en poques legislatures s'han vist actuacions tan clares en aquesta matèria com en l'actual".

En aquesta línia, ha reconegut que "queda moltíssim treball per fer", ja que "encara no s'han resolt tots els problemes" però, al seu judici, "és inqüestionable que s'han fet passos cap a davant".

En concret, ha destacat l'aprovació del 75 per cent de descompte per a residents, tant en transport aeri com a marítim amb origen o destinació a Balears, que ha permès que molts trajectes tinguin "preus inferiors a alguns trajectes del transport públic per carretera en la Península".

A continuació, ha lamentat que aquest descompte "no és perfecte", ja que es veu afectat "pel lliure mercat" i impedeix que els ciutadans siguin els beneficiaris "exclusius" d'aquestes mesures. "És el perill d'aquest sistema del 75 per cent si a la llarga suposa la perversió i el mal ús que les companyies vulguin fer a l'hora de fixar el preu", ha afegit.

Per evitar això, ha defensat la "transparència absoluta en l'evolució de preus" per part del Govern d'Espanya, que és qui té aquesta informació, així com la creació de l'Observatori de Preus que permet veure com evolucionen els preus dels bitllets.

DADES DEL GOVERN

Pons ha recordat les últimes dades difoses pel Govern central en els quals assenyala que entre juliol de 2017 i octubre de 2018 la variació de l'increment del passatge pràcticament "no va sofrir variacions", mentre que la demanda de juliol de 2017 a juliol de 2018 va suposar "un increment de la demanda d'un 30 per cent".

Així mateix, ha recordat que entre juliol de 2017 i octubre de 2018 es va establir "un increment del 10 per cent dels preus en el seu conjunt" que, encara així, "segueix sent més baix que abans encara que amb un marge que no beneficia directament al consumidor".

Per la seva banda, el diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera ha criticat que demanés la "compareixença urgent" del conseller fa quatre mesos i que aquesta "no s'hagi convocat fins ara", al que ha afegit que "Pons no respon les preguntes".

Núria Riera, del PP, ha apuntat que "aquest avanç" en el control dels preus no ha estat gràcies al treball d'aquest Govern, sinó a causa de la gestió de l'anterior legislatura liderada pel PP. No obstant això, la 'popular' ha criticat que en ple segle XXI una família "segueixi sense poder sortir de Balears per menys de 400 o 500 euros".

"ABÚS DE LES COMPANYIES"

Carlos Saura, de Podem, ha assegurat que "és evident" que Balears està enfront d'"un abús de les companyies aèries" i ha lamentat que, "encara que hi ha beneficis en el transport gràcies al descompte del 75 per cent", s'han d'"establir mecanismes de control perquè aquest descompte no suposi una baixada de preus insignificant per als ciutadans".

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha defensat la necessitat d'"anar cap a un sistema d'obligació de servei públic, de tarifes planes, d'intervenció al mercat" i no cap a "un descompte de resident" que, segons ha explicat, "és eficaç però no té aquestes eines de control sobre els preus que tenen els altres sistemes".

Finalment, Damià Borràs, del PSIB, ha celebrat, de manera irònica, que el PP hagi "abraçat de sobte l'intervencionisme en l'economia espanyola" per "reclamar la intervenció sobre els preus de la lliure competència". "És un avanç molt important", ha conclòs.