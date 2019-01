El PP balear diu que respecta la decisió de Bauzá i assegura que el partit ha defensat "sempre" la unitat d'Espanya

Publicado 23/1/2019 18:45:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha dit aquest dimecres que respecta la decisió de l'expresident del Govern balear, José Ramón Bauzá, de donar-se de baixa com a militant del PP i renunciar a la seva acta com a senador del PP per Balears encara que ha assenyalat que no comparteix els arguments, assenyalant que la unitat d'Espanya i el liberalisme en el partit s'han defensat "abans, durant i després" del seu mandat i, en aquest sentit, ha indicat que se seguirà "defensant sempre".

En un comunicat emès pel partit, s'ha afegit que en relació a la política lingüística i el model educatiu, el PP balear defensa "l'equilibri de les dues llengües cooficials" a Balears enfront de "qualsevol tipus d'imposicions", siguin en un sentit o un altre, i ha assenyalat que advoquen també per "la lliure elecció de centre".

D'altra banda, en relació als postulats actuals del partit, els 'populars' han recordat que van ser aprovats pel 72 per cent dels afiliats al Congrés Regional de 2017 i han explicat que des del PP balear s'aplicarà a partir de maig si governen a les institucions.

Des de la formació han conclòs que estan "per sobre dels personalismes" i han apuntat que són la "casa comuna d'un centre dreta moderat" que és, al seu judici, "capaç d'aplicar polítiques des del consens".