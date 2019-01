El PP carrega contra la Llei de Protecció de la Badia de Sant Antoni per tancar "completament" un port en expansió

Publicado 28/1/2019 17:38:47 CET

EIVISSA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

El PP a Eivissa ha carregat contra la Llei de Mesures de Protecció de la Badia de Sant Antoni, que es debat aquest dimarts en el Parlament, en considerar que "completament un port en expansió" i, així mateix, "posa en joc la mobilitat de la Illa".

La diputada del PP en el Parlament, Sara Ramón, ha considerat que el canvi de port comercial a port esportiu, pesquer o mixt, "no és una cosa que es pugui fer a la babalà, de la nit al dia sense cap justificació i sense cap informe".

Per a Ramón, és un fet "amb la suficient transcendència econòmica i social per al municipi de Sant Antoni, però també per a la Illa en general i la ciutat d'Eivissa en particular, que hauria d'absorbir tot el trànsit marítim desplaçat de Sant Antoni".

Els 'populars' han explicat que aquesta Llei s'ha fet amb tres articles, amb "importants" defectes formals i defectes d'interpretació, que afecten a altres normes que regulen els espais portuaris i marítims, amb una exposició de motius "molt poc sòlida" i que poden desembocar en responsabilitats patrimonials per part de les navilieres que tenen autoritzacions en l'actualitat per operar en el port de Sant Antoni.

El candidat del PP a l'Ajuntament de Sant Antoni, Marcos Serra, ha assegurat que aquest projecte de Llei tampoc recull la voluntat de la declaració institucional del Consistori aprovada per unanimitat, la intenció de la qual no era una altra que lliurar al port de Sant Antoni del transport de mercaderies per millorar la seguretat i estètica, podent-ho compaginar amb l'arribada de creuers.

Ara, ha explicat, es restringeix tota activitat de 'ferris' i suposa "donar l'esquena" al que s'havia aprovat per unanimitat. Així, ha demanat al candidat socialista a l'Ajuntament, Simón Planells, que es posicioni en aquest tema.

Segons el PP, vistes els dubtes jurídics que aquesta Llei suscita, han presentat una sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu que també es votarà previ a la Llei perquè es voti una norma "amb totes les garanties".

"Es va a votar una Llei que va en contra dels interessos de Sant Antoni, una Llei que s'ha promogut amb deslleialtat, sense tenir en compte la declaració institucional de l'Ajuntament", han conclòs.