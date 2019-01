El PP critica la "deslleialtat" del Govern cap a les Forces Armades al no assistir a la celebració de la Pasqua Militar

Publicado 7/1/2019 16:54:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticat aquest dilluns "la deslleialtat" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, amb les Forces Armades, ja que per tercer any consecutiu no va assistir a la celebració de la Pasqua Militar i tampoc ho va fer en representació seva cap membre de l'Executiu autonòmic.

Segons ha informat el partit en un comunicat, el Comandant General de Balears, Juan Cifuentes, va fer esment a "l'activa i importantíssima actuació de les Forces Armades" i també de la UME desplaçada des de la Península, a "les greus inundacions" del Llevant de Mallorca, així com a la construcció del pont militar a la carretera entre Artà i el Port d'Alcúdia, en el qual van participar 56 soldats, 30 d'ells vinguts des de la península.

Durant el seu discurs, Cifuentes va demanar ajuda a les institucions perquè els soldats destinats a Balears puguin afrontar una vida en igualtat de condicions que els seus companys de la Península, a causa del fet insular. "Però en aquesta ocasió, un any més, no hi havia cap representant del Govern per escoltar les peticions del màxim responsable de les FFAA a Balears", ha lamentat el PP.

En aquest punt, el PP ha recordat la Proposició No de Llei aprovada pel Parlament a proposta del Grup Popular l'abril de 2018, perquè el Govern iniciï els tràmits amb el Govern central perquè Balears compti amb una Unitat Militar d'Emergències, i ha lamentat que la presidenta Armengol hagi tornat a fer "cas omís a un mandat parlamentari".