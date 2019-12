El PP critica que la dotació de bombers de Menorca està "baix mínims"

Publicado 13/12/2019 17:02:07 CET

MENORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El diputat menorquí del PP Lluís Camps ha censurat aquest divendres "la precarietat i la insuficiència" en la qual es troba la dotació humana del parc insular de bombers de Menorca.

Segons ha dit, és "un despropòsit darrere d'un altre està portant les circumstàncies fins a un punt de risc innecessari per a uns serveis la comesa dels quals és donar resposta àgil i eficient a situacions crítiques com a incendis i intervenció en accidents".

Camps ha explicat que la situació del parc de bombers ha empitjorat des que fa un mes es jubilessin cinc efectius i també pel fet que queden diverses places sense cobrir.

"Fins a arribar a aquest punt cal recordar que el govern d'esquerres del Consell de Menorca, i particularment l'àrea de Personal, no ha arribat a reivindicar amb efectivitat que el Govern exerceixi la seva competència i responsabilitat en aquesta matèria", ha assegurat el 'popular'.

Així mateix, ha subratllat que el Consell de Menorca ha estat assumint tasques "impròpies" en organitzar alguns cursos de formació per als bombers, que hauria d'haver convocat l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), tal com consta en els seus estatuts fundacionals.

"La institució ha hagut també d'assumir en els últims anys la despesa ocasionada per unes funcions que no li corresponen", ha dit.

"El Consell també ha hagut de fer-se càrrec de la convocatòria d'un concurs oposició per ampliar la plantilla i cobrir les vacants", ha apuntat Camps, qui ha afegit que el resultat és "igualment insatisfactori, perquè, una vegada conclòs el procés de selecció, aflora la descoordinació interinstitucional".

"La nova promoció de bombers no va a poder realitzar el curs de formació a Palma íntegrament. Aquesta acció imprescindible, haurà de desplegar-se entre les dues seus, amb el consegüent retard en l'efectiva incorporació al servei", ha precisat.

El diputat del PP ha remarcat que la nova promoció de 12 bombers, començarà el curs de formació a partir de gener de 2020 "en el millor dels casos" i haurà d'acudir a Palma per a certes matèries i a Catalunya per a unes altres.

"En la pràctica, no serà fins a principis d'estiu quan s'incorporin a la plantilla que en aquests moments ha perdut efectius veterans", ha sentenciat.

Camps ha culpabilizado tant a la consellera insular de Serveis Generals, Cristina Gómez, com la consellera autonòmica d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, per "no haver sabut gestionar la necessitat de recursos humans en matèria tan sensible com són les emergències".