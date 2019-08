PP culpa el Govern de no fer "inversions necessàries" per impedir el tancament de platges de Palma "cada vegada que plou

Publicado 28/8/2019 12:15:03 CET

El PP reclama crear un fons per invertir en la millora de la depuració d'aigües a les Illes

PALMA DE MALLORCA, 28 Ag. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha acusat aquest dimecres al Govern i a Cort de no fer "les inversions necessàries" en el sistema de depuració i sanejament de les aigües, per garantir que no es tanquin les platges de Palma "cada vegada que plou".

En una roda de premsa, Company ha declarat que "sembla que els fons que tenia Emaya per fer unes inversions necessàries es van destinar a col·locar alts càrrecs". En aquest sentit, el PP ha reclamat la creació d'un fons d'entre 90 i 100 milions anuals per millorar la depuració d'aigües de Balears.