El PP d'Eivissa critica el president insular per "plegar-se als dictats de Mallorca" i no reclamar les 'bestretes'

Publicado 7/1/2019 14:34:16 CET

EIVISSA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grup Popular en el Consell d'Eivissa ha assegurat que el president insular, Vicent Torres, passarà a la història com el "que més allunyat ha estat de les necessitats dels eivissencs, als quals ignora i perjudica sistemàticament" ja que Torres "segueix plegant-se als dictats de Mallorca".

Els 'populars', en un comunicat, han criticat que Torres no mostra "gens de crítica" i no defensa els interessos d'Eivissa, permetent amb això que l'Illa es vegi afectada per "decisions insultants" del Govern.

En concret, el PP ha sabut que el Consell de Menorca ha obert via judicial contra el Govern pels 16 milions d'euros de les bestretes financeres que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "es nega a pagar".

"Aquesta és la diferència entre defensar els interessos dels ciutadans i la incapacitat de Torres, que està perjudicant a tots els eivissencs", ha expressat el portaveu del Grup Popular, Mariano Juan, qui ha lamentat que a Eivissa el president "abaixa el cap i accepta la presa de pèl que suposa la solució que el Govern ha donat al Consell d'Eivissa per saldar el deute".

"Si Torres accepta qualsevol quantitat inferior als 10,5 milions d'euros que s'han dees deuen, serà una autèntica presa de pèl, una traïció a Eivissa", ha explicat Juan.

El portaveu ha lamentat que Torres "segueix callat davant aquest gravíssim fet", lamentant que des del Consell "ni han estat capaços de presentar al·legacions ni recórrer la resolució proposada pel Govern que perjudica Eivissa".

El PP ha criticat que Torres "últimament només obre la boca per donar les gràcies a Armengol per les coses més insospitades" i així, no és d'estranyar veure "la vergonya d'un president del Consell donant les gràcies perquè Armengol pispa més de 8 milions d'euros".

"Els eivissencs no mereixen un president del Consell permanentment prostrat davant els interessos del Govern balear, sinó un president que els defensi i doni un nou impuls al govern de tots els eivissencs", ha conclòs.