El PP demana al Govern que "suspengui temporalment l'"ecotaxa", després de la fallida de Thomas Cook

Publicado 24/9/2019 14:05:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha demanat aquest dimarts al Govern que "suspengui temporalment l'"ecotaxa", l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), per fer que Balears "sigui més atractiva com a destinació", després de la fallida de Thomas Cook.

En els passadissos del Parlament, Company ha mostrat la seva "preocupació" davant la fallida de la companyia turística i ha censurat que tant el Govern com l'Executiu central "no veiessin venir la crisi" pel que els ha animat a "espavilar" doncs, tal com ha dit, és una situació d'"extrema gravetat".

Per la seva banda, la portaveu adjunta de Ciudadanos en la Cambra, Patricia Guasp, ha demanat un "pla de contingència" que contingui "ajudes i mesures fiscals" i que posi l'accent, principalment, en les petites i mitjanes empreses, que s'han vist afectades per la fallida. Guasp també ha censurat l'"obscurantisme" de les negociacions, "si és que s'han dut a terme".