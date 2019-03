El PP de Menorca no assistirà als debats de gestió municipals d'IB3

Publicado 19/3/2019 10:11:43 CET

MENORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca no assistirà als debats municipals ni al debat insular que ha organitzat IB3 per valorar la gestió de l'actual mandat que falten per celebrar-se en considerar que es va emetre una notícia falsa ('fake new') del debat celebrat el divendres entre els grups amb representació a l'Ajuntament des Castell.

La decisió s'ha pres després de comprovar que la cadena no va informar a l'opinió pública del comunicat de denúncia de la formació.

"No va rectificar la notícia i tampoc va demanar disculpes, no va esborrar el contingut de la 'fake new' de les xarxes socials i va emetre únicament una nova i inexacta versió, introduint més confusió als teleespectadors, els grans perjudicats del tractament desinformatiu", han remarcat a través d'un comunicat.

El PP "lamenta profundament veure's obligat a haver de prendre aquesta decisió davant el risc que les intervencions dels nostres candidats siguin manipulades i tergiversades de nou, generant 'fake news' que en lloc d'informar desinforman als teleespectadors".

Els populars han qualificat aquest episodi d'"allunyat de la neutralitat, el respecte al pluralisme polític i el rigor que se li pressuposa a un mitjà de comunicació que és de tots els ciutadans de Balears".

"Després de la manipulació i biaix de la notícia inicial, la no difusió del nostre comunicat, la no rectificació i no demanar disculpes als teleespectadors per difondre notícies inexactes tant en la televisió com a les xarxes socials, el PP anuncia que portarà aquesta qüestió davant la Comissió de Control del RTVIB del Parlament de les Illes Balear", han afegit.

El PP ha reiterat el respecte a l'"acreditada professionalitat" dels treballadors de l'ens públic en general i de la delegació de Menorca en particular "els qui no són responsables de la línia editorial del mitjà de comunicació ni de decidir no fer-se ressò del nostre comunicat de denúncia ni tampoc de no rectificar ni demanar disculpes, decisions que són pròpies de la Direcció general i de les diferents direccions".