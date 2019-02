El PP de Palma alerta que la nova ordenança de benestar animal de Cort pot comportar abandó de mascotes

Publicado 21/2/2019 12:55:40 CET

Consideren que és "una intromissió a la llibertat de cadascun" el nombre màxim de tres mascotes per habitatge plurifamiliar

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha alertat aquest dijous que la nova ordenança de benestar animal de l'Ajuntament de Palma, fruit dels acords de la Junta de Govern de Cort, pot comportar "abandó de mascotes", ja que, segons ha apuntat el regidor 'popular' Javier Bonet a Europa Press, és una "aberració" que "es deixi caure la possibilitat d'establir una taxa per tenir animals" en l'habitatge, "com a marca l'article 3.4" del document que han presentat.

"Els amos ja paguen un veterinari, compren els seus aliments, els seus productes de neteja i higiene, no es pot introduir una taxa més i que els ciutadans hagin de pagar més imposats i, en aquest sentit, ja hem parlat amb associacions d'animals i ens fa por que les famílies puguin arribar a abandonar el seu gos davant els diners que haurien de pagar", ha explicat, en aquest sentit.

Així mateix, el 'popular' ha considerat que és "una intromissió a la llibertat de cadascun" el nombre màxim de tres mascotes per habitatge plurifamiliar i, en aquesta mateixa línia, ha dit que l'equip de govern municipal "no pot decidir sobre el que deu i pot fer" cada ciutadà.

A més, Bonet ha valorat que el nombre d'animals "no determina el seu benestar" i ha argumentat que una persona, per exemple, pot tenir un sol animal "en pèssimes condicions" i, no obstant això, una altra amb 20, "els pot tenir molt bé cuidats".

D'altra banda, ha explicat que han proposat "modernitzar el sistema" per al cens de gossos i ha detallat que els agents que ho inspeccionen "podrien portar un lector de 'xip'" per agilitar el procés de reconeixement de l'animal.