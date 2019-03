El PP de Porreres titlla els pressupostos municipals de "decebedors" que "no presenten res nou"

Publicado 7/3/2019 17:17:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El PP de Porreres ha titllat els pressupostos municipals de "decebedors", ja que, al seu judici, "no presenten res nou" i, així mateix, "demostren la mala gestió dels projectes de l'any anterior" i han apuntat que, per això, han votat en contra.

En un comunicat emès per la formació, s'ha sostingut "no es pot seguir enganyant al poble", i han assenyalat que "no hi ha partida pressupostària per al nou Centre de Dia i per a l'adquisició dels terrenys, imprescindibles, per a l'ampliació de l'IES Porreres".

"Crida l'atenció la falta de veracitat de l'anunciat increment del 3,9 per cent, la realitat és que l'increment és d'un 0 per cent si tenim en compte que, de l'any passat, queden pendents de pagament factures per un import de 117.000 euros", han remarcat des del PP.

A més, han transmès el seu malestar pel suport de l'alcaldessa del municipi, Xisca Mora, a la celebració d'un "referèndum" sobre Monarquia o República, "cedint local i urnes".