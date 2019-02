El PP presentarà esmenes a la Llei de Consultes per "evitar temptacions contràries a la llei"

Publicado 20/2/2019 14:38:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP en el Parlament, Juan Manuel Lafuente, ha avançat aquest dimecres que la seva formació presentarà al Parlament diverses esmenes a la Llei de Consultes per "evitar temptacions contràries a la llei" i ha defensat que els processos consultius a Balears versin sobre "matèries que siguin competència de l'Administració que realitzi la consulta", sigui d'àmbit municipal, insular o autonòmic.

Per la seva banda, el diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha titllat la norma de "fonamental per a la democràcia participativa" mentre que el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha assegurat que la Llei de Consultes "millorarà la democràcia" gràcies a la digitalització del "registre" del cens que s'inclou en la norma. Per la seva banda, la diputada socialista María José Camps ha destacat que amb la Llei de Consultes es "desenvoluparà el marc legislatiu contemplat en la Constitució" mentre que el diputat de MÉS per Menorca Nel Martí ha manifestat que "no és la llei que els hagués agradat però és la llei possible".