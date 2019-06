El preu de l'habitatge a Balears puja un 18% al maig respecte a l'any passat

Publicado 3/6/2019 14:37:47 CET

Palma, amb un augment en els preus de l'habitatge del 23%, va ser la capital de província que més va pujar del país

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

L'habitatge de segona mà a Balears el maig de 2019 va tenir un preu mitjà de 3.042 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa un ascens de l'1,25 per cent enfront d'abril i del 18,26 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'informe mensual de preus de venda de pisos.com.

En aquest sentit, Balears va ser l'autonomia més cara del país, per davant del País Basc (2.714 euros per metre quadrat), entre altres. En l'àmbit provincial, Balears va ser la segona més cara.

Pel seu costat, Palma, la capital balear (0,29%) va llançar un repunt mensual intermedi. D'un any a un altre, (22,96%) va ser la capital de província que més va pujar del país.

Amb 3.099 euros per metre quadrat el maig de 2019, Palma de Mallorca va ser la cinquena capital de província més cara, en un llistat liderat per Donostia-Sant Sebastià (4.835 €/m2).

Pel que fa a l'habitatge de segona mà a Espanya, el maig de 2019 va registrar un preu mitjà de 1.718 euros per metre quadrat, llançant un ascens mensual del 0,19%. D'un any a un altre, la xifra registrada va marcar una pujada del 8,12%.

El director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, ha explicat que "l'estadística de preus segueix apuntant cap a l'estabilitat". "Les grans ciutats segueixen sent els punts del mercat on el maó és més voraç respecte a la proporció d'ingressos del ciutadà", ha assenyalat.

El portaveu ha assegurat que "encara que la força dels repunts s'ha diluït, la tendència a l'alça segueix present, apropant-nos mes a mes a les xifres màximes".

Així, diu que la tensió roman perquè "ara estalviem menys que abans i resulta més difícil accedir a un habitatge". L'expert adverteix que "una demanda alentida tindria un efecte regulador en els preus" i assenyala que, actualment, Espanya "viu una situació de gran excepcionalitat política".

En aquest sentit, a un executiu nacional encara en funcions se li uneixen ara els pactes de govern que sorgiran en l'àmit regional i municipal.

"Les dades revelen que la compravenda i la concessió d'hipoteques no s'han quedat parades aquests mesos, però hi ha projectes residencials importants en expectativa, a més d'ajudes a l'habitatge en l'aire", comenta Font.

L'expert indica que "el mercat immobiliari té protagonistes amb demandes molt diferents, i és necessari establir mecanismes que fomentin l'accessibilitat i la confiança entre compradors i venedors, així com entre propietaris i inquilins".