El preu de l'habitatge a Balears puja un 2,5% durant el primer trimestre, segons Fotocasa

Publicado 30/4/2019 11:18:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge en lloguer a Balears experimenta en el primer trimestre una pujada trimestral del 2,5% i una interanual del 3%, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa.

Amb aquesta última pujada trimestral, la comunitat balear se situa en 10,07 euros per metre quadrat al mes i es col·loca en un 18,9% per sobre de la mitjana espanyola, que al març és de 8,47 euros per metre quadrat al mes.

En relació al rànquing de Comunitats Autònomes, amb el preu de l'habitatge més cares per llogar un habitatge a Espanya, Balears ocupa la quarta posició. En la part alta de la taula es troben Madrid, Catalunya i País Basc, els preus de la qual oscil·len entre els 13,49 euros per metre quadrat al mes a Madrid i els 10,67 euros per metre quadrat al mes a País Basc.

Balears va aconseguir el seu màxim històric en el preu mitjà del lloguer al febrer de 2019 amb un valor de 10,60 euros per metre quadrat al mes. Des de llavors ha acumulat un descens d'un -4,9%.

"El preu mitjà del lloguer segueix pujant, però a un ritme més moderat que el que ens tenia acostumats i amb un comportament molt diferent segons la zona. Comencen a aparèixer regions amb caigudes de més del 10% que contrasten amb els forts increments que se segueixen registrant en algunes capitals de província", explica Beatriz Toribio, directora d'Estudis de Fotocasa.