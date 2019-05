El preu de l'habitatge en lloguer baixa un 5,6% interanual a l'abril a Balears, però puja a Palma

Publicado 23/5/2019 11:05:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge en lloguer s'ha situat a Balears en 9,99 euros per metre quadrat durant el mes d'abril, una baixada del 5,6 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, segons un informe del portal immobiliari Fotocasa.

El lloguer a Balears també s'ha abaratit respecte al mes de març, en concret un 0,8 per cent. No obstant això, l'arxipèlag es manté entre les comunitats més cares, ocupant el cuart lloc per darrere de Madrid, Catalunya i País Basc. El cost de l'habitatge de lloguer a les Illes se situa així per sobre de la mitjana espanyola, que és de 8,54 €/m2.

Tot i això, els preus a la capital han pujat respecte a l'any anterior, un 3,9 per cent, fins a situar-se en 10,93 €/m2 al mes. Palma sí que hi baixa respecte a març, un 0,4 per cent.

D'altra banda, Calvià puja aquest mes un 2,1 per cent i situa el seu preu en 14,93 €/m2 al mes, si bé és un 1,8 per cent més barat que fa un any.