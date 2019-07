El preu de l'habitatge de lloguer a Balears cau un 0,4% interanual durant el segon trimestre, segons Idealista

Publicado 15/7/2019 19:19:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge en lloguer ha experimentat a Balears una caiguda del 0,4% interanual durant el segon trimestre de l'any fins a situar-se en 13,9 euros per metre quadrat (m2), segons l'últim informe de preus del portal Idealista.

La major caiguda a Balears s'ha produït a Alcúdia, on els propietaris demanen un 6,6 per cent menys per arrendar els seus habitatges que fa un any. Li segueixen les caigudes de Sant Josep de sa Talaia (-5,9 per cent), Eivissa (-5,7 per cent), Inca (-5,6 per cent), Andratx (-5,3 per cent) i Ciutadella (-4 per cent).

La major pujada de les Illes és la que ha tingut lloc a Sant Antoni de Portmany (9,9 per cent), Llucmajor (9,4 per cent), Maó (2,3 per cent) i Palma (1,8 per cent). Malgrat el descens, Eivissa és el municipi més exclusiu de les illes, amb 24 euros/m2 al mes, i Inca el més econòmic (7,3 euros/m2).

Segons ha declarat el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, "el mercat del lloguer ha vingut per quedar-se" ja que la demanda "continua a l'alça, especialment als grans mercats que són motor d'ocupació o destinacions turístiques".

DADES NACIONALS

El preu de l'habitatge en lloguer puja en totes les autonomies, sent la Regió de Múrcia on més van créixer els preus (9,2%) i la Comunitat de Madrid on menys ho van fer (1,9%).

A Barcelona els preus s'han incrementat un 1,4%, on el metre quadrat s'ha situat en 16,5 euros/m2. D'aquesta manera, aquesta ciutat és la capital més cara (16,5 euros/m2), seguida de Madrid (16,1 euros/m2) i Sant Sebastià (13,8 euros/m2). En la part baixa de la taula es troba Lugo, Zamora, Ciudad Real i Càceres, que comparteixen un preu de 5,3 euros/m2.