El preu de l'habitatge de lloguer puja un 2,1% a Balears en el primer semestre, segons Fotocasa

Publicado 16/7/2019 12:08:26 CET

La xifra està un 18 per cent per sobre de la mitjana espanyola

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge en lloguer en l'arxipèlag balear ha experimentat al juny una pujada semestral del 2,1 per cent i se situa en 10,04 euros per metre quadrat (m2), segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa, que apunten al fet que Calvià i Palma són els municipis on l'augment és més accentuat.

Així mateix, aquest valor està un 18 per cent per sobre de la mitjana espanyola, que al juny es va situar en 8,52 euros/m2 al mes.

És a dir, per un habitatge de 80 metres s'està pagant 803 euros al mes al juny de 2019 (10,04 euros/m2 al mes), mentre que al desembre de 2018 (9,83 euros/m2 al mes) es pagava 786 euros al mes.

Balears ocupa la quarta posició en el rànquing de Comunitats Autònomes amb el preu de l'habitatge de lloguer més alt en el primer semestre de 2019.

Cal recordar que Balears va aconseguir el seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge en lloguer al febrer de 2019 amb un valor de 10,60 euros/m2 al mes. Des de llavors la comunitat ha acumulat un descens d'un -5 per cent.

CALVIÀ I PALMA, ELS MUNICIPIS QUE MÉS PUGEN

La ciutat amb major pujada semestral al juny respecte a desembre de 2018 és Calvià amb un 4,2 per cent, seguida de Palma amb un 2,2 per cent.

És a dir, per un habitatge de 80 metres s'està pagant 1.184 euros/mes al juny de 2019 (14,80 euros/m2 al mes), mentre que al desembre de 2018 (14,20 euros/m2 al mes) es pagava 1.136 euros/mes.

Quant als districtes de Palma, veiem que el districte de Platja de Palma és el que més incrementa el seu valor semestral a la regió un 12,6 per cent respecte a desembre de 2018. Li segueix el també districte de Ponent (6 per cent), el districte de Centre (2,9 per cent) i Llevant (0,7 per cent). D'altra banda, l'únic districte que descendeix el seu valor semestral és el districte de Nord amb un -6,2 per cent.

És a dir, per un habitatge de 80 metres s'està pagant 1.054 euros/mes al juny de 2019 (13,17 euros/m2 al mes), mentre que al desembre de 2018 (11,69 euros/m2 al mes) es pagava 936 euros/mes.