El preu del lloguer a Balears puja un 24,77% en un any

Publicado 14/1/2019 11:00:20 CET

Palma se situa com la tercera capital més cara, després de Madrid i Barcelona

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El preu del lloguer a Balears ha pujat un 24,77 per cent en un any fins a registrar una renda mitjana de 1.234 euros i una superfície mitjana de 148 metres, segons recull un informe de pisos.com.

Segons l'informe del portal immobiliari, Balears és la regió espanyola amb pisos en lloguer més grans. Respecte a novembre, la renda va caure un 3,52 per cent, llançant la tercera baixada més marcada del país. Trimestralment, va créixer un 4,66 per cent, i semestralment un 11,27 per cent, registrant en tots dos casos la quarta pujada més intensa del país.

A més, Palma va ser la tercera capital més cara en registrar al desembre de 2018 una superfície mitjana de 119 metres quadrats i una renda mitjana mensual de 1.403 euros.

Aquesta mensualitat la va situar al tercer lloc a la llista de les capitals de província més cares del país, un rànquing encapçalat per Madrid (1.874 euros/mes) i Barcelona (1.837 euros/mes). La capital balear va registrar una caiguda relació al mes de novembre del -1,32 per cent, si bé, en comparació al desembre de 2017, va créixer un 28,68 per cent, protagonitzant el repunt més intens del panorama nacional.