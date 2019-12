El preu mitjà dels turismes de segona mà a Balears se situa en 12.060 euros en el mes de novembre

Publicado 16/12/2019 10:26:13 CET

Els preus de la comunitat van ser inferiors respecte a la mitjana nacional

PALMA DE MALLORCA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà dels turismes de segona mà a Balears va augmentar el passat mes de novembre un 3,1% respecte al mes de setembre amb una mitjana de 12.060 euros, per sota del preu mitjà nacional (12.267 euros).

Segons ha informat l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove), els vehicles comercials, per la seva banda, van registrar un preu d'11.406 euros de mitjana al novembre, col·locant-se per sobre del preu nacional (11.050 euros).

Respecte al mercat nacional, el novembre passat, el preu mitjà dels turismes d'ocasió (VO) es va col·locar en 12.267 euros, la qual cosa suposa un augment del 0,33% respecte al mes d'octubre, i el de les furgonetes de segona mà va ser d'11.050.

En el mes es van vendre 187.183 turismes i 27.618 comercials lleugers. En el cas dels turismes, el 34% de les vendes del mes es va situar per sota dels 6.000 euros.

Els que van baixar dels 3.000 euros van ser els més nombrosos, amb 36.816 cotxes i els situats entre 3.000 i 6.000 euros, 27.104 unitats. Per la seva banda, en furgonetes, el 38% de les vendes el passat mes van costar menys de 6.000 euros.

Per volum, les de menys de 3.000 euros van ser les més demandades, 5.992 unitats en el mes, i 4.509 entre 3.000 i 6.000 euros.

Per Comunitats Autònomes, la Comunitat de Madrid es va col·locar amb el preu més car en turismes, amb 13.379 euros de mitjana i Canàries els més barats, 10.705 euros.

Ancove argumenta que el mercat de VO és "molt heterogeni" i, per tant, la comparació dels preus d'unes províncies a unes altres pot variar per diversos factors.

En primer lloc, des de l'associació afirmen que és per l'antiguitat dels vehicles venuts. Allí on es produeixen moltes auto matriculacions de quilòmetres zero (que la DGT les comptabilitza com a operacions de vehicles usats), el preu és més alt, igual que les vendes de les unitats procedents de les empreses de lloguer, que solen vendre's amb entre sis i nou mesos de vida.

Finalment, l'altre factor que influeix en el preu és el tipus de vehicle, tant pel model, així com la potència i l'equipament.