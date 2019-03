El preu mitjà dels turismes de segona mà a Balears va ser d'11.749 euros i de 10.885 les furgonetes al febrer

Publicado 22/3/2019 10:51:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà dels turismes de segona mà (VO) a Balears va ser d'11.749 euros, superior als 11.685 del preu de gener, i de 10.885 euros les furgonetes, enfront dels 11.220 del passat mes, segons les dades ofertes aquest divendres per l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove).

Les xifres també revelen que tots els dos preus són inferiors a la mitjana nacional, on els turismes es van vendre per 11.981 euros i els comercials, furgonetes, a 10.905 euros.

Respecte al mercat nacional, els preus de febrer en el cas dels cotxes han descendit un 0,55 per cent de 12.048 euros als 11.981 actuals i, en el cas de les furgonetes de 10.906 euros a 10.905, repetint preu.

En el cas dels turismes, el 35,27 per cent de les vendes del mes es van situar per sota dels 6.000 euros i els que van baixar dels 3.000 euros van ser els més nombrosos amb 33.132 vehicles i, en furgonetes, el 38 per cent de les venudes el passat mes van costar menys de 6.000 euros.

Per Comunitats Autònomes, Madrid es va col·locar amb el preu més car en turismes, amb 13.351 euros de mitjana, i també en comercials, amb 12.043 euros.

No obstant això, en l'altre extrem, a Canàries es van poder adquirir els turismes amb una mitjana de 10.465 euros, i en les furgonetes, a un cost mitjà de 9.916 euros.