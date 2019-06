Professionals de l'etapa 0-3 es mobilitzen aquest dilluns a Palma i Eivissa per a reclamar "condicions laborals dignes"

Publicado 10/6/2019 13:27:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors i educadors de l'etapa 0-3 anys es mobilitzaran aquest dilluns a Palma i Eivissa per a reclamar "condicions laborals dignes" i protestar contra la precarietat en el sector.

Les concentracions tindran lloc aquest dilluns a les 18.00 hores a la Plaça del Parc de Vila a Eivissa i a les 19.00 hores a l'encreuament del carrer Sant Miquel i Olmos a Palma.

En una nota de premsa, el sindicat CCOO ha recordat que es tracta d'un sector feminitzat i ha denunciat que els treballadors tenen "salaris per sota dels 1.000 euros i jornades de 38 hores setmanals d'atenció directa als nens", la qual cosa "impedeix coordinar i preparar material per a fer les tasques necessàries per al desenvolupament" dels menors.

CCOO ha ressaltat "la importància d'aquesta etapa educativa" i ha protestat per la falta de regulació. Segons el sindicat, la Lomce, que "no contempla el 0-3 com una etapa educativa sinó assistencial", permet l'existència de centres no autoritzats que poden oferir servei de guarderia sense haver de complir els mateixos requisits que els autoritzats per la Conselleria.

"De tots depenen les condicions en què volem que els nostres nens creixin, per això cal tenir instal·lacions i espais adequats a l'etapa de creixement en què es troben", han alertat.