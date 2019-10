Programen una altra vista prèvia per Buils i altres 9 acusats per una peça del cas Voltor després de no arribar a acord

Publicado 3/10/2019 13:32:40 CET

L'Audiència celebra una vista prèvia a Buils i altres nou acusats aquest dijous per una peça del 'cas Voltor'

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha programat una nova vista el 14 de novembre, abans de la celebració del judici a l'exconseller de Turisme, Francesc Buils, pertanyent a la ja extinta Unió Mallorquina (UM), i a altres nou acusats per la peça número 14 del 'cas Voltor', després de no haver arribat a un acord aquest dijous.

En la vista prèvia celebrada aquest dijous no s'ha pogut arribar a un acord entre les parts pel que s'ha donat un nou temps de marge per estudiar la possibilitat d'aconseguir-ne un. En cas contrari, s'acabarà per arribar a judici.

Al costat de Buils, els principals encausats són l'exdirector gerent d'Institut d'Estratègia Turística (Inestur), Antonio Oliver, el cap d'àrea de l'IMET a Inestur, Antonio Rebassa, i la cap de l'àrea de Citib, Luisa Tortella. També hi ha diversos empresaris, entre altres investigats.

En aquesta peça s'investiguen delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i frau a l'administració. Es considera que es va contractar a un empresari afí al partit. A nivell general, la Fiscalia creu que els acusats es van concertar per "beneficiar de manera arbitrària amb fons públics" a determinades persones i societats amb perjudici econòmic per a l'Administració.

Entre altres qüestions, els acusa d'"impedir la lliure licitació i celebració" de concursos en plànol d'igualtat, impedint que Inestur adjudiqués els contractes a les ofertes més favorables per a l'interès públic.

Per això, la Fiscalia demana per Buils i altres tres acusats una pena de cinc anys de presó. Als restants els demana dos anys i tres mesos de presó.

Per als primers demana inhabilitació per temps de 16 anys (vuit per la malversació i vuit per la prevaricació). Per als altres sis demana una inhabilitació de quatre anys i sis mesos per la malversació. El Ministeri Fiscal també demanen indemnitzacions per a Hisenda per més de 900.000 euros.