Prohens: "La depuradora de Platja de Palma és una bomba de rellotgeria"

Publicado 22/10/2019 16:26:11 CET

"Podria desactivar-se amb els 40 milions que Sánchez es nega a pagar en depuradores"

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a Balears al Congrés dels Diputats, Margalida Prohens, ha manifestat aquest dimarts que "la depuradora de Platja de Palma és una bomba de rellotgeria que podria desactivar-se amb els 40 milions que Sánchez es nega a pagar en depuradores".

Prohens s'ha expressat així en el marc d'una reunió amb representants de la plataforma 'Per una Platja de Palma Cívica', que aglutina a empresaris i associacions de veïns de la zona, alguns dels quals han expressat la seva preocupació per l'estat actual de la depuradora "que pot rebentar a qualsevol moment".

"Malgrat estar actualment en l'oposició del Congrés, del Senat o del Govern, hem presentat un llistat de propostes per posar solució a problemes com el de l'aigua a Balears", ha dit Prohens.

D'aquesta manera, ha explicat als presents que han presentat fins a una Proposició No de Llei (PNL) per a la creació d'un fons per a infraestructures de sanejament i depuració d'aigües de Balears amb el qual es contempla que "un 25 per cent, com a mínim, de la recaptació de la 'ecotaxa' es dediqui a aigua" però, tal com ha dit, "el Pacte d'Armengol no vol".

A més, ha apostat per que es creïn noves línies de finançament per a "la millora i modernització de Balears com a destinació turística". "Per a això també hem elaborat una PNL sobre aquest tema perquè si es vol turisme de qualitat s'ha d'invertir en això; no pot quedar-se només en paraules boniques", ha remarcat.

En la trobada, també han estat presents els candidats al Senat per Mallorca, Maria Salom i Javi Bonet. Aquests s'han compromès a defensar, entre altres temes, "que els terrenys de Correus en Ca Pastilla puguin reconvertir-se en zona d'aparcament".