El projecte '8S' de l'estudi MIBA Architects guanya el concurs d'idees del centre de llargues estades de Son Dureta

Publicado 17/4/2019 11:34:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El projecte '8S', de l'estudi MIBA Architects, ha resultat guanyador del concurs d'idees per al futur centre de llargues estades per a persones amb dependència que es construirà als terrenys de Son Dureta.

Segons ha informat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació en una nota de premsa, el jurat ha considerat el projecte dels arquitectes Antonio Montes i Laia Isern com el millor de les 34 propostes que es van presentar al concurs convocat pel Consorci de Recursos Sociosanitaris de Balears.

En particular, ha valorat especialment la distribució de la planta, que permet emprar els sis mòduls amb 120 places. També s'ha valorat l'espai central de transició entre la residència i el bosc de Bellver, que crea una gran plaça central que permet a l'usuari endinsar-se fins al parc del castell.

A més, s'ha valorat que el projecte resol la interconnexió entre el bosc i l'edifici "diluint la frontera entre la ciutat i l'espai natural" i "demostra una gran cura envers els usuaris i els treballadors tant des d'un punt de vista funcional com de la qualitat i les dimensions dels espais".

El segon premi ha estat per a la proposada 'Mirador', de l'estudi Pinearq, i el tercer premi per 'Mirant al bosc', d'Alfons Romero i Esteve Puigdengolas.

8,5 MILIONS PER A AQUEST NUEVO CENTRE SOCIOSANITARI

La construcció d'aquest nou centre sociosanitari per a persones depenents als terrenys del complex de Son Dureta tindrà un cost aproximat de 8,5 milions d'euros i serà finançada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Oferirà 120 places residencials per a persones majors en situació de dependència i és un dels sis equipaments residencials impulsats per la Conselleria que, en total, suposaran la creació de 560 noves places de dependència.

Aquests equipaments es troben en diferents fases de projecció. A part del centre de Son Dureta, ja estan en obres la residència de Marratxí (120 places) i la primera residència a Formentera (18 places). El projecte executiu de la residència de Son Martorell a Palma (120 places) és en exposició pública i llest per iniciar la tramitació de la licitació d'obres. Així mateix, ja s'ha redactat i lliurat a l'Ajuntament de Maó el projecte bàsic de la residència de la caserna de Santiago (120 places) i es tramiten les llicències municipals, i ja s'ha signat el conveni de cessió del solar on es construirà una nova residència as Castell, a Menorca (60 places).

A aquestes 560 places de nova construcció, cal afegir l'ampliació de 13 places més en la residència de Ferreries i 22 places en la residència de Campos, ambdues en obres d'ampliació i reconversió.

Des de 2015, Serveis Socials ha incorporat un total de 540 noves places residencials a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència, ja sigui mitjançant la concertació de places o renovant i ampliant convenis amb institucions.