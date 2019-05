Prop de 200 persones es concentren en Plaza Espanya per demanar "un sou més just" per als educadors d''escoletes'

Publicado 21/5/2019 14:52:22 CET

Prop d'un 80 per cent dels educadors ha secundat la vaga a Balears, segons CCOO

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la Plaça Espanya per manifestar-se en contra de la signatura del conveni col·lectiu per als educadors d'escoletes de 0 a 3 anys, prevista per a aquest dimecres, i en el qual les patronals del sector i els sindicats exigeixen un sou superior al de 930 euros plantejat de moment.

El responsable d'Ensenyament Privat de Comissions Obreres (CCOO), Manuel Sirvent, ha explicat davant els mitjans de comunicació que el sou acordat és "miserable", especialment si es té en compte el "cost de vida de Balears, superior a la resta de comunitats autònomes".

En la manifestació es podien llegir cartells com "No guardem, eduquem", "Per un conveni just" i "Millorem l'educació de 0 a 3 anys" que portaven els assistents, mentre que CCOO ha desplegat una pancarta de grans dimensions on es podia llegir "Dignificació 0-3 ja! La nostra infància ho mereix".

Es tracta de la segona concentració duta a terme a Balears en contra de la signatura del conveni col·lectiu dels educadors. A més, els sindicats havien convocat per avui una vaga en tots els centres, que ha estat secundada, segons les dades donades a conèixer durant el transcurs de la concentració, del 80 per cent dels treballadors de l'arxipèlag balear.

Segons Sirvent, les escoletes de Pollença, Port de Pollença, Alcúdia, Port d'Alcúdia, Sencelles no han obert aquest dimarts les seves portes al públic perquè totes les seves treballadores s'han adherit vaga.

També han tancat les seves portes els centres de Palma, Andratx, Puigpunyent, Sencelles, Santa Eulària, Sant Josep, Artà, Sa Coma, Colònia de Sant Pere, Son Carrió, Son Ferriol, S'Arenal i Llucmajor.

S'ha aconseguit així, segons el sindicat, fer visible a tota la societat, "les precàries condicions laborals i salarials" amb

d'aquestes dones treballadores. "Esperem que la veu de les educadors arribi a la Mesa Sectorial", ha conclòs Sirvent.