Prop de 40 persones participen a Palma en la performance 'Morint' per conscienciar a la població del canvi climàtic

Publicado 27/4/2019 14:21:05 CET

És la segona actuació del col·lectiu 'Extinction Rebellion' a Balears aquest mes

PALMA DE MALLORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Prop de 40 activistes han participat aquest dissabte en una performance organitzada pel col·lectiu 'Extinction Rebellion' que s'ha dut a terme a la Plaça Major de Palma amb l'objectiu de conscienciar a la població del problema del canvi climàtic i la "passivitat dels governs" davant la situació, segons els organitzadors.

Damunt les 12.00 hores del matí, els activistes s'han concentrat al Mercat de l'Olivar per després repartir-se pels diversos carrers de la ciutat i col·locar-se en diversos extrems de la Plaça Major de Palma.

La performance ha començat amb un so d'ambulància i diversos activistes, col·locats en diferents extrems de la plaça han sortit al centre i s'han tirat a terra simulant una mort. Els participants vestien tots de negre i portaven màscares blanques en una al·lusió al perill de la vida si no es posa fre al canvi climàtic. En els seus cartells es podia llegir missatges com '200 espècies d'animals s'extingeixen al dia' en castellà i en anglès.

Durant l'actuació, que ha durat prop de 40 minuts, s'han llegit tres manifestos, en castellà, català i anglès, i un fragment d'una poesia de Sebastià Alzamora. A més, comptava amb música clàssica que procedia de diversos bafles que l'organització ha traslladat al centre de la plaça.

Entre les exigències del col·lectiu es troba obtenir la veritat sobre la problemàtica, aconseguir que el 2025 s'hagin eliminat totes les emissions de carboni, i que una assemblea ciutadana controli les decisions dels governs respecte al canvi climàtic.

'Extinction Rebellion' va néixer a Londres fa aproximadament vuit mesos i aquesta setmana ha liderat una ona de manifestacions que han aconseguit paralitzar la capital britànica deixant un saldo de més de mil detinguts.

Des de llavors, activistes repartits a diverses ciutats europees no han deixat de dur a terme actuacions per conscienciar a la població de la problemàtica.