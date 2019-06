El PSIB assegura que amb la reelecció d'Armengol s'acaba "l'època de la crispació social"

Publicado 27/6/2019 15:08:31 CET

La portaveu del PSIB, Silvia Cano, ha assegurat aquest dijous que amb la reelecció de la socialista Francina Armengol com a presidenta del Govern s'acabarà "l'època de la crispació social" i ha reivindicat "una altra manera de governar centrada en la justícia social, la igualtat i la llibertat".

"Molt lluny queda l'època del despotisme i de l'utilització de la crisi com coartada per retallar serveis públics, drets i llibertats. Del projecte neoliberalitzador de la dreta", ha assenyalat durant la seva intervenció a la sessió d'investidura d'Armengol.

En aquesta línia, ha assenyalat que "malgrat les estratègies de crispació de la dreta que pretenen anestesiar i deixar en xoc la ciutadania, la societat vol diàleg i consens, per ser capaços de solucionar grans temes i ser constructius".

Així mateix, ha assegurat que enfront de "els reptes mediambientals" i de "millora del sistema de finançament i part fiscal del REB", Armengol treballarà per defensar aquestes qüestions amb "valentia i força". A més, ha recordat que els 'Acords pel Canvi' van ser "una brúixola que va marcar el camí durant els quatre anys de legislatura, amb un alt greu de compliment dels compromisos adquirits".

També ha insistit que aquest dijous es dóna llum verda a "un programa de govern que millora la vida de les persones, les situa en el centre de l'acció política i que mira de cara, sense autocomplaença, els principals problemes dels ciutadans, convertint-se en prioritats de legislatura".

En relació a l'habitatge, Cano ha recordat el compromís d'Armengol per "convertir l'accés a l'habitatge en un dret de ciutadania i en el cinquè pilar de l'estat de benestar". "Celebrem que sigui de prioritat màxima el dret de mesures extraordinàries per posar a disposició habitatge social a preu de lloguer", ha afegit.

Finalment, ha parlat de la lluita contra el canvi climàtic per assenyalar que "és un treball que no es pot deixar per matí". "Hem passat els límits i encès totes les alarmes. Estem des de 2008 per sobre de la capacitat de regeneració del planeta i tenim dues opcions, o donar-nos de cara o canviar", ha conclòs.