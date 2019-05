El PSIB d'Inca obrirà una primera ronda de contactes amb MÉS, El PI i Independents d'Inca

Publicado 30/5/2019 16:21:12 CET

La candidatura de Virgili Moreno va obtenir nou regidors en les eleccions, i la majoria absoluta està en 11

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El PSIB d'Inca ha anunciat aquest dijous que obrirà una primera ronda de contactes per formar govern amb Independents d'Inca, MÉS i El PI.

Després d'analitzar els resultats de les eleccions, la Comissió Executiva del PSIB d'Inca ha assumit "la responsabilitat de formar un govern a l'Ajuntament d'Inca encapçalat pel candidat socialista Virgili Moreno".

La candidatura de Moreno -que ostenta actualment l'alcaldia- va aconseguir nou regidors a les eleccions locals del passat diumenge, dos més que el 2015. Es necessiten 11 per tenir majoria absoluta, i podria aconseguir aquesta xifra amb els dos de MÉS o d'Independents, mentre que El PI solament va obtenir un regidor. Per la seva banda, el PP es va quedar amb tres regidors, Vox en va aconseguir dos i Podem i Cs hi tenen un representant.

En aquest context, els socialistes d'Inca han comunicat que aposten "per un govern eficient i amb la màxima estabilitat possible", per la qual cosa obriran una ronda de converses amb altres formacions polítiques "per explorar la possibilitat d'arribar a acords d'investidura, de legislatura o de govern".

El PSIB ha remarcat que valoren el treball de la legislatura passada pel que "per principis i per lleialtat", en la primera ronda de contactes inclouran les formacions que fins ara han format part de l'equip de govern municipal.

Igualment, mantindran reunions amb altres formacions polítiques "que tinguin punts en comú amb el model de ciutat obert, integrador i participatiu". "Valorarem l'afinitat de les seves propostes i establirem els mecanismes de col·laboració necessaris", han assenyalat els socialistes d'Inca.