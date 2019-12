El PSIB exigeix a Company que cessi el seu vocal de comerç de Ses Salines i "posi ordre" en el partit

Publicado 11/12/2019 18:15:46 CET

El PSIB ha exigit al líder del PP a Balears, a Biel Company, el cessament del vocal de Comerç de la Junta de Districte de la Colònia de Sant Jordi i membre del PP de Ses Salines Miquel Àngel Garí per la seva condemna per apedregar a un immigrant i ha demanat que "posi ordre" en el seu partit.

Segons ha considerat el PSIB, Company ha de "treure temps dels nombrosos conflictes oberts que té en les juntes locals del PP de Mallorca i a expulsar a una persona condemnada per un delicte de lesions amb ús d'instrument perillós".

"Company no pot mantenir ni un minut més en el seu càrrec a una persona que ha estat condemnada per violència i que representa els interessos del comerç de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, a més de representar també al PP en l'àmbit municipal", han argumentat des del PSIB.

Per això, el PSIB també ha traslladat aquesta instància a l'alcalde i president de la Junta Local del PP de Ses Salines, Juan Rodríguez, en considerar que "no pot mantenir ni blanquejar l'actitud d'un condemnat per violència".

Els socialistes han considerat que la condemna a aquest càrrec del PP per una agressió física "és gravíssima", per la qual cosa requereixen una "reacció immediata" de Company, ja que actituds com aquesta "són incompatibles amb ser representants institucionals de l'Ajuntament".

Per això, han exigit a Company "determinació i valentia" per demanar la dimissió o cessar un càrrec públic que, amb la seva acció, "ha embrutat la imatge del poble i la imatge del que correspon fer a un càrrec públic municipal".

En qualsevol cas, els socialistes també demanen a Cs i El PI, socis del PP al municipi, que se sumen a la demanda de responsabilitats pel que fa a aquest càrrec, "per no ser còmplices de mantenir en un càrrec institucional a una persona condemnada per un cas flagrant de violència".