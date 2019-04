El PSIB proposa més cooperació entre els ajuntaments de l'illa a través del Consell de Mallorca

Publicado 9/4/2019 12:21:28 CET

El PSIB-PSOE celebrarà aquest dissabte a Binissalem la Conferència Política de la Federació Socialista de Mallorca (FSE), una trobada que servirà per a establir el full de ruta de les futures polítiques de la formació per als pròxims quatre anys i entre les quals es troba aconseguir més cooperació entre els diferents ajuntaments de l'illa a través del Consell de Mallorca per a aconseguir "major efectivitat a l'hora de resoldre problemes".

El vicecoordinador de la Conferència Política de Mallorca, Javier de Juan, ha comentat que per a fer polítiques socials es necessiten "institucions fortes, capaces de treballar per a resoldre els problemes de la societat". "Els problemes que afecten més els ciutadans es resolen generalment entre moltes institucions de diferents competències", ha comentat el també president del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

