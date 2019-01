El PSIB valida els avals presentats per les candidatures als Consells i municipis de més de 20.000 habitants

Publicado 23/1/2019 18:35:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE s'ha reunit aquest dimecres a la Comissió de Garanties per validar els avals presentats per les precandidaturas als Consells Insulars i als municipis de més de 20.000 habitants que encara seguien en el procés de primàries, així com també per procedir a la proclamació provisional d'aquestes.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Catalina Cladera ja és la candidata del PSIB-PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Ana Juan al de Formentera, Jose Hila a la batlia de Palma, Miquel Cabot a la de Marratxí, Núria Hinojosa a la de Manacor, Héctor Pons a la de Maó, Noemí Camps a la de Ciutadella, Vicent Torres a Santa Eulària i Simó Planells a Sant Antoni.

Així mateix, s'obre un termini de presentació de recursos i, si no hi ha novetat, els candidats quedaran proclamats de forma definitiva 48 hores després, el proper dia 25 de gener.

D'aquesta manera, el PSIB-PSOE culmina de forma "molt satisfactòria" el procés d'elaboració dels caps de llista als Consells Insulars i als municipis de més de 20.000 habitants, que conclou amb "les millors cares per encapçalar un projecte" que, segons el partit, "portarà a la formació a guanyar les eleccions del 26 de maig".

Precisament, ara s'obrirà a cada federació insular el termini per definir la resta de candidatures municipals, de la mateixa manera que ja està en marxa la Conferència Política 2019, coordinada per Iago Negueruela, i amb la qual el partit vol escoltar de nou a tota la ciutadania i elaborar una base programàtica participada, compartida i realista.