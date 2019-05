El PSOE llança el vídeo 'Palma sempre cap endavant' de cara a les eleccions del 26 de maig

Publicado 15/5/2019 17:30:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha llançat aquest dimecres a les xarxes socials el seu vídeo de campanya per a les eleccions municipals del 26 de maig, en el qual apareixen els integrants de la llista municipal a l'alcaldia de Palma i construeixen un relat del projecte de ciutat dels socialistes.

Segons ha informat el partit en un comunicat, en aquest audiovisual, que es titula 'Palma sempre cap endavant', els integrants de la llista municipal expliquen que són ciutadans de barri, que fugen de la crispació, i que aposten per estar al carrer, per parlar amb la gent, i per mirar cap a davant, en positiu, treballant per a les persones.

La llista municipal del PSOE de Palma està integrada per dones i homes que, segons el candidat a l'alcaldia, José Hila, "treballaran a peu de carrer, barri a barri, escoltant als veïns, que és la millor manera de conèixer els problemes i resoldre'ls".

Hila ha posat l'accent en el tarannà del seu equip que "fugirà del soroll i la crispació" que les dretes tracten de fomentar al debat ciutadà. "Volem una ciutat moderna, en Alta Definició, que mira cap al futur i que genera oportunitats", ha conclòs.