El PSOE de Sant Joan exigeix mesures per evitar que la convivència es vegi "pertorbada" per festes o mercats ambulants

Publicado 16/7/2019 17:30:43 CET

EIVISSA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal Socialista a Sant Joan de Labritja exigirà a l'alcalde, Toni Marí (PP), mesures per garantir la convivència davant els problemes que, segons el PSOE, va provocar una festa protagonitzada pel nou regidor Vicent Torres 'Vidal'.

El portaveu socialista, Pep Torres 'Peret', ha assegurat que la "convivència ha de ser un dels pilars de qualsevol poble", afirmant que alguns veïns veuen "pertorbada" aquesta convivència amb el mercat ambulant dels diumenges "i algun que un altre acte", com l'esdeveniment del passat 29 de juny que es va perllongar fins a les 05.00 hores.

Segons el PSOE, aquesta festa es va convertir en "tot un exemple del que no pot succeir en el futur". Així mateix, han recordat que l'Ajuntament havia prohibit l'esdeveniment 'Sant Joan Dance', afirmant que aquest any va permetre la seva celebració com un "regal" per al nou edil.

Torres ha lamentat que aquesta legislatura hauran de "suportar les formes del PP, crescut pels resultats de l'últim procés electoral". "És clar que si es desitja un municipi líder en turisme sostenible, no es poden fer experiments amb festes descontrolades", ha afegit.

En aquest sentit, el PSOE ha recordat que es va aprovar una ordenança que prohibeix els 'beachs clubs' i les festes "molestes", per la qual cosa han lamentat que el mercat ambulant dels diumenges "vulneri la intimitat a les cases" ja que, segons alguns veïns, se sofreixen molèsties provocades pel muntatge dels llocs.

Per això, els socialistes han sol·licitat que es reguli el muntatge, estudiant-se la possibilitat de deixar el carrer principal sense vehicles quan se celebri el mercat ambulant.

"L'Ajuntament té l'obligació de donar una sortida, regulant amb humilitat i respecte per trobar la millor solució", han conclòs.